Controlli nei negozi cinesi: sequestrati 25mila prodotti

Nuova operazione della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori. Le fiamme gialle, infatti, in concomitanza con la festa di Halloween hanno intensificato le attività di controllo contro contraffazione e abusivismo commerciale, predisponendo verifiche a tappeto su tutto il territorio provinciale.

Controlli in negozi cinesi: i sequestri

Tra le attività poste in essere da segnalare quelle delle attività dei finanzieri della Compagnia di Scafati che hanno provveduto a eseguire perquisizioni presso esercizi commerciali sequestrando circa 25 mila prodotti tra giocattoli, materiale elettrico, bigiotteria e varia oggettistica. Interessati dai controlli dei negozi cinesi.

Gli oggetti sequestrati risulterebbero pericolosi per la salute dei consumatori. Nel corso degli interventi i militari hanno sottoposto a sequestro penale anche profumi recanti marchi mendaci, riconducibili a noti brand dell’industria di settore.

Le contestazioni

La merce sequestrata nei negozi cinesi risultava non rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo, alle direttive per la commercializzazione di materiale elettrico e agli standard di sicurezza. Ciò in quanto sprovvista delle necessarie informazioni identificative. Tra queste i dati del produttore, importatore, il paese d’origine, la natura dei materiali impiegati ed il marchio Ce.

Denunciati alla Procura dei commercianti cinesi a cui potranno essere applicate sanzioni che potranno superare i 40mila euro.