Sanza, due domeniche per la prevenzione nutrizionale

“Due domeniche con la nutrizionista” nel Comune di Sanza. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito avvia un percorso di sensibilizzazione e prevenzione a salvaguardia della salute.

La prevenzione a tavola, ecco l’iniziativa a Sanza

Ivan Peluso, Consigliere comunale con delega alla salute, prende vita il ciclo di incontri di prevenzione con la presenza di esperti, medici e professionisti in campo sanitario per offrire servizi, gratuiti, a salvaguardia della salute.

Nei primi due incontri si parlerà di alimentazione

I primi due incontri saranno dedicati all’alimentazione con la presenza della dott.ssa Marzia Manilia, nutrizionista, che per due domeniche offrirà la sua consulenza e visite specialistiche presso l’ambulatorio del Centro Polifunzionale in piazza Aviere Ciorciari.

“La cura quotidiana della nostra alimentazione non influisce solo sui movimenti della bilancia ma è fondamentale anche per la nostra salute e il nostro benessere psico-fisico – ha affermato il Consigliere comunale Ivan Peluso – E’ nostra convinzione che la prevenzione passa anche dalla tavola e, quindi, una sana e corretta alimentazione rappresenta il primo passo che tutti dobbiamo compiere sia in buona salute sia se affetti da una patologia.

Un approccio corretto al cibo è il primo passo per la prevenzione di molte malattie e, in presenza di queste, il paziente grazie al prezioso contributo della dott.sa Manilia e la sua consolidata esperienza da nutrizionista, avrà l’occasione di definire un approccio personalizzato alla nutrizione, attuare una dieta varia per garantire l’apporto di tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno rispetto i 5 pasti giornalieri”.

L’iniziativa prenderà il via domenica 20 novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la saletta dell’ambulatorio del Centro Polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari, presso la postazione del 118; poi domenica 27 novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni rivolgersi in orario d’ufficio presso i Vigili Urbani oppure contattare il Consigliere Ivan Peluso al numero 3406854612