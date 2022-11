Rinforzare le unghie: un rimedio naturale imbattibile

Le unghie. Un elemento importante del nostro corpo. Aiutano anche ad aumentarne la raffinatezza e la bellezza. Senza le nostre unghie le nostre mani sembrerebbero nude e vuote. Le unghie crescono naturalmente e devono essere curate in modo che appaiano belle. A volte le persone affrontano alcuni problemi legati alle unghie che vanno dalla crescita lenta all’ingiallimento che possono essere facilmente affrontati con l’aiuto di semplici rimedi casalinghi che funzionano in modo rapido ed efficiente.

Un tuo alleato è l’olio d’oliva che ti aiuterà a rinforzare le unghie e a migliorarle sensibilmente.

L’olio d’oliva è un agente naturale e ossidante. È il rimedio perfetto per qualsiasi problema alle unghie che potresti dover affrontare.

Rinforzare le unghie con l’olio d’oliva riscaldato

Versare un po’ di olio d’oliva in una ciotola e scaldarlo nel microonde fino a quando l’olio d’oliva è bello caldo. Quindi immergi le dita nell’olio d’oliva e tienilo lì per 15-20 minuti. Fallo almeno tre volte a settimana per mantenere le unghie sane.

Rinforzare le unghie e tenerle in ottimo stato: scegli l’olio d’oliva

L’olio d’oliva riscaldato fornisce una buona quantità di idratazione necessaria per le unghie. È un ottimo agente ossidante che aiuta a idratare le cuticole intorno alle unghie, stimolando così l’idratazione e stimolando anche la crescita delle unghie. Se fatto correttamente, la pelle intorno alle unghie insieme alle unghie sarà in una condizione fantastica nel tempo.

Il massaggio

Il massaggio è un altro modo efficace per mantenere le unghie sane e poterle rinforzare. Massaggia quotidianamente l’olio d’oliva sulle cuticole e sulle unghie per trattenere l’umidità.

Fallo di notte e lascialo durante la notte. In alternativa, mantienilo massaggiato in qualsiasi momento della giornata quando non stai facendo nulla.

Il massaggio costante ti aiuterà a ottenere unghie più idratate rispetto a prima. Massaggiare con l’olio d’oliva è un processo facile e può essere completato rapidamente. Massaggiare le unghie è un ottimo modo per spargere l’olio manualmente su tutta la pelle e sulla punta delle dita, permettendoti di far penetrare l’olio in tutti gli angoli e le fessure delle dita.

Applica l’olio con un tampone

Per ottenere una nuova lucentezza alle unghie, applica l’olio d’oliva direttamente sulle unghie e poi pulisci, quindi usa un panno pulito come tampone. Questo darà una nuova lucentezza alle tue unghie come non hai mai visto prima.

Rinforzare le unghie e tenerle nel massimo della forma: un altro modo di utilizzare l’olio

Puoi anche usare una spugna asciutta per accarezzare lentamente la pelle in modo da evitare che si verifichino lesioni cutanee. Più sarai gentile, più pulite e sane saranno le tue unghie.

Il tamponamento è il modo perfetto per prepararti a qualsiasi evento in cui desideri avere unghie pulite e ben curate. Richiede pochissimo tempo per finire ed è uno dei rimedi casalinghi per l’olio d’oliva più semplici per le unghie.

Rinforzare le unghie: occhio all’idratazione

Per aggiungere una nuova lucentezza, aumentare l’idratazione delle unghie e delle dita. Come? Immergere la punta delle dita in olio d’oliva caldo per 15-20 minuti e poi asciugare le mani naturalmente senza strofinare. Quindi metti due guanti sulle mani e lascialo durante la notte. Fallo almeno due volte a settimana per ottenere splendidi risultati.

Usa sempre guanti puliti e lava i guanti che hai usato la mattina dopo in modo che nessun residuo dell’olio d’oliva rimanga quando devi usare di nuovo i guanti. I guanti hanno lo scopo di intrappolare l’olio d’oliva in modo che le dita rimangano umide nel tempo. È un ottimo rimedio per stimolare la crescita delle unghie e per poterle rinforzare.