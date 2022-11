Devi pulire le zanzariere? I 3 metodi efficaci

L’estate è terminata, ma quest’anno le zanzare ci stanno disturbando ancora, rovinando i nostri sonni e pizzicandoci come se non ci fosse un domani. Ti interessa sapere come effettuare una pulizia delle zanzariere? Leggi qui di seguito.

Vediamo come pulire le zanzariere

Ormai, in tutte le case, siamo dotati di zanzariere che aiutano a tenere lontani questi fastidiosi insetti. Molto spesso però, ci dimentichiamo di fare una pulizia approfondita del telaio creando, di fatto, l’effetto contrario.

In quest’articolo ti spiegherò come pulire, in modo efficace, le tue zanzariere, facendolo nel modo giusto eviterai di far accumulare sporcizia e polvere che, paradossalmente, attirano ancora di più le zanzare.

Polvere e sporco, come ti dicevo, possono accumularsi rapidamente sulle zanzariere senza una pulizia regolare. Ciò ostacolerebbe non solo il flusso d’aria, ma anche la vista.

La pulizia è quindi un passaggio importante per garantire l’efficacia e la durata delle zanzariere. Scopri di più di seguito su come pulire le zanzariere.

Ecco ogni quanto tempo bisogna pulire le zanzariere

Le zanzariere devono essere pulite almeno una volta alla settimana per evitare che polvere e sporco si accumulino nel tempo. Per i telai in alluminio, pulirli ogni 3 mesi aiuterebbe a mantenere una finitura bella e brillante.

Ma come pulirle?

La pulizia non deve essere un compito noioso. La chiave è pulire regolarmente le zanzariere in modo che la procedura di pulizia possa essere semplice ogni volta.

Metodo 1: utilizzare un panno in microfibra

Usa questo metodo di pulizia comodo ed efficiente per prevenire l’accumulo di polvere e sporco sulle zanzariere.

Cosa ti serve:

Panni in microfibra

Passaggi:

Inumidire leggermente un pezzo di panno in microfibra in acqua. Usando il panno in microfibra, pulisci il lato interno dello schermo con un movimento a zigzag.

Il panno in microfibra umido sarà in grado di raccogliere la polvere e lo sporco anche dall’altro lato.

Non è necessario rimuovere la zanzariera per pulire l’altro lato. Asciugare la zanzariera con un panno in microfibra asciutto.

Metodo 2: usa un aspirapolvere

Cosa ti serve:

Panni in microfibra

Passaggi:Attacca la testina morbida sull’aspirapolvere.

Passa delicatamente la testina morbida sulla rete della zanzariera per aspirare polvere e sporco.

Metodo 3: utilizzare un tubo flessibile/soffione doccia

Questo metodo è consigliato solo quando sulla zanzariera si è accumulata molta polvere e sporco.

Cosa ti serve:

Tubo/soffione docciaDetersivo/sapone delicato

Spazzolino da denti morbido

Panno in microfibra

Passaggi:

Rimuovere la zanzariera magnetica dal telaio della finestra/porta e appoggiarla a una parete.

Utilizzando un tubo flessibile o un soffione, sciacquare entrambi i lati della zanzariera per rimuovere lo sporco e la polvere.

Usa un detersivo delicato e acqua. Immergi lo spazzolino morbido nell’acqua saponata e spazzola delicatamente entrambi i lati della zanzariera.

Usa il tubo o il soffione della doccia per sciacquare il sapone da entrambi i lati della zanzariera.

Asciugare la zanzariera con un panno in microfibra asciutto.

Dopo che la zanzariera è completamente asciutta, riattaccarla al telaio della finestra/porta.

Cose da evitare nella pulizia delle zanzariere

Non utilizzare solventi/detergenti aggressivi per pulire la zanzariera magnetica o la zanzariera a scomparsa.

E ancora, non utilizzare solventi/detergenti aggressivi per pulire il telaio in alluminio anodizzato/verniciato a polvere poiché danneggerebbero il rivestimento. Non utilizzare spazzole abrasive sulla zanzariera o sul telaio in alluminio in quanto potrebbero strappare la rete o graffiare il telaio.

Non esporre la zanzariera a calore eccessivo es. candele, accendini, sigarette poiché potrebbero bruciare la rete.

La pulizia e la manutenzione regolari ti aiuteranno a massimizzare i benefici apportati dalle zanzariere. Usa uno di questi metodi di pulizia sopra per mantenere le tue zanzariere belle e pulite!