Incidente a Sala Consilina, auto finisce contro cabina del gas

Incidente stradale a Sala Consilina. È accaduto questa notte. Sfortunato protagonista un giovane del posto a bordo di un’Audi A5. Stando alle prime sommarie ricostruzioni l’automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro una cabina del gas, posta a margine della carreggiata. Immediato l’allarme.

Incidente a Sala Consilina, i soccorsi

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e i sanitari del 118. L’ambulanza ha trasferito il ferito presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Per fortuna non ha riportato gravi ferite anche perché l’auto ha impattato con il muro e la cabina del gas sul lato opposto a quello del guidatore.

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro che non ha coinvolti altri mezzi. Probabile che l’automobilista abbia perso il controllo della sua vettura a causa dell’asfalto reso viscido dalle piogge abbattutesi sul territorio nel corso dell’intera giornata di ieri.

Le operazioni di messa in sicurezza

Ai Vigili del Fuoco salesi guidati dal caposquadra Bruno Mangieri, è toccato il compito di frenare la fuoriuscita di gas dalla cabina elettrica colpita dopo l’impatto e mettere in sicurezza l’Audi A5. Quest’ultima ha riportato notevoli danni alla parte anteriore e laterale.