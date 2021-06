Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina intitolato a Luigi Morello

Alle ore 16:00 di oggi 8, Giugno 2021, nella sede del Distaccamento Vigili del Fuoco di Sala Consilina, si è svolta la cerimonia di intitolazione della caserma alla memoria del compianto Capo Reparto Luigi Morello, deceduto un anno fa a causa del covid.

Sono intervenuti: il Comandante, Dir. Sup. Rosa D’Eliseo; il Sindaco di Sala Consilina, Avv. Francesco Cavallone, il Direttore Regionale, Dir.Gen. Marco Ghimenti; il Capo del Corpo Nazionale, Ing. Fabio Dattilo; il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Laura Lega; il Sottosegretario di Stato, On. Carlo Sibilia; le autorità civili e religiose del vallo del Diano; la moglie e le due figlie del CR Morello Luigi ed il fratello Alessandro anch’egli Capo Reparto in servizio al distaccamento Sala Consilina.

Dopo un breve saluto in ricordo del CR Morello Luigi da parte dei Vertici dell’amministrazione, la cerimonia è seguita con scoprimento e benedizione della “Stele” da parte del Vescovo della diocesi Teggiano-Policastro, mons. Antonio De Luca, seguito da un breve saluto e ringraziamenti a nome della famiglia Morello, espressi dalla figlia.