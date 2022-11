Pesciolini d’argento in casa? 5 modi infallibili per sbarazzarsene

Alzi la mano chi non ha mai trovato degli insetti in casa. Capita spesso e poco importa se ami estremamente la pulizia. Ma quali sono gli insetti più fastidiosi in assoluto? Dopo gli scarafaggi, certamente ci sono i pesciolini d’argento. Sono animaletti subdoli, che fanno la maggior parte del loro lavoro di notte, nell’oscurità.

Cosa sono i pesciolini d’argento?

Si tratta di parassiti notturni. I pesciolini d’argento trascorrono la giornata nascondendosi o riposando in fessure strette della casa. Di notte escono fuori per colpire libri, carta da parati o vestiti. Il loro nome scientifico è Lepisma saccharina. Si nutrono di carboidrati come lo zucchero o gli amidi. Appartengono all’ordine Zygentoma o Thysanura.

Se trovi pesciolini d’argento nella tua casa, vorresti sicuramente che sparissero velocemente. Ricorda, però, che i pesticidi non sono l’unico modo per eliminarli. Allora come fare? Segui questi passaggi e vedrai questi parassiti sparire definitivamente.

1. Sigillare il cibo

Regola numero uno. Dovrai sigillare prodotti secchi come cereali, pasta, riso, farina, zucchero e alimenti per animali domestici in contenitori robusti ed ermetici per evitare che i pesciolini d’argento raggiungano queste allettanti fonti di cibo.

2. Cancella il disordine

Il pesciolino d’argento ama anche nascondersi e banchettare con vecchie carte, riviste e libri, quindi se tendi a salvare ogni pezzo di carta che passa sulla tua scrivania potresti dover fare un po’ di pulizia.

3. Ridurre l’umidità

I pesciolini d’argento prosperano in ambienti umidi. Una soluzione, quindi, potrebbe essere quella di eliminare le loro condizioni preferite utilizzando un deumidificatore in scantinati umidi e assicurandoti che il bagno sia ben ventilato. Attenzione inoltre a controllare che non vi siano tubi che perdono, sigilla crepe esterne e verifica le condizioni delle grondaie. Insomma fai in modo che l’acqua stia lontana dalle pareti della tua casa.

4. Cospargere la farina fossile

La farina fossile è una polvere bianca friabile costituita dai resti fossili di diatomee, una specie di alghe. Quando il pesciolino d’argento vi entra in contatto, questo prodotto distrugge il suo rivestimento ceroso esterno, facendogli perdere umidità e portandolo alla morte. Puoi cospargerlo intorno ai battiscopa della tua casa e in altri luoghi in cui hai visto pesciolini d’argento. Il consiglio è di applicarlo la sera e per diverse notti.

Ci sono anche molti consigli online sull’uso di repellenti naturali come foglie di alloro, olio di cedro e cannella per prevenire le infestazioni di pesciolini d’argento. Tuttavia, non ci sono prove scientifiche che questa strategia funzioni.

5. Prova alcune trappole

Per disfarti più velocemente dei pesciolino d’argento Puoi acquistare piccole trappole progettate per intrappolare e avvelenare i pesciolini d’argento con acido borico.

Nascondili nei luoghi in cui è probabile che incontrerai questi inquietanti parassiti, come scaffali, cassettiere e cassetti della scrivania, sotto il lavandino, nel garage e nella soffitta. Nota, però, che l’acido borico, come molti pesticidi, può essere tossico se ingerito. Quindi fai attenzione, soprattutto se hai animali domestici.

Le trappole fatte in casa sono un’opzione non tossica che può essere efficace nella cattura di pesciolini d’argento. Un esempio? Eccolo: avvolgi un barattolo di vetro con del nastro adesivo con la superficie ruvida, come un nastro medico, e metti un po’ di cereali o altro amido all’interno del barattolo per attirare il pesce argentato. La superficie consentirà loro di arrampicarsi sul barattolo, ma una volta all’interno, le semplici pareti di vetro saranno troppo scivolose per farli scappare.

Cosa attrae i pesciolini d’argento?

I pesciolini d’argento, che possono essere trovati in tutti i tipi di case italiane, sono attratti dai luoghi bui, tra cui soffitte, scantinati, bagni, ripostigli, ecc… Queste creature amano anche il disordine. Le case con molti vecchi libri, scatole di cartone e un accumulo di polvere tendono ad avere più pesciolini d’argento. L’amido è una fonte di cibo preferita, quindi anche cereali, farina, pasta e alimenti per animali domestici accessibili li attireranno.