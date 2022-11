Oroscopo 6 novembre, sei del Capricorno? Ecco l’affinità con l’Acquario

Ogni giorno vi proponiamo l’oroscopo per scoprire cosa ci riservano gli astri. Che previsioni ci sono per domenica 6 novembre? Continua a leggere e scoprirai di più su tutti segni e le affinità di coppia.

Ecco l’oroscopo segno per segno

Ariete

Qualcuno ha bisogno del tuo incoraggiamento. Guardati intorno e sii il mentore di questa persona. Un momento felice con vicini e cari sono indicati.

Toro

Oggi sarai piuttosto aggressivo nell’amore. Assicurati solo di toglierti il tuo ego per goderti una relazione appagante. Tuttavia, il tuo partner adorerà il tuo nuovo sé e godrà della tua nuova fiducia in se stessi.

Gemelli

Amore e romanticismo sono rischiose per te oggi! Puoi incontrare qualcuno che non è cattivo e vuole solo giocare. Ma non devi essere coinvolto romanticamente con questa persona. Cerca di essere amico di questo ragazzo o ragazza e fallo sentire meglio.

Cancro

Forse stai cercando un buon consiglio da qualcuno a te caro. Sarai in grado di portare a termine il tuo lavoro. Altri problemi che possono essere risolti rapidamente, quindi non preoccuparti di loro.

Leone

Potrai anche migliorare la tua vita privata! Potrai sciogliere i nodi con il tuo partner e muoverti insieme. Ciò potrebbe comportare un enorme investimento nella tua vita interiore.

Vergine

La tua relazione sentimentale sembra essere complicata oggi e molti problemi avranno bisogno della tua attenzione. Tuttavia, ti renderai presto conto che sarai in grado di capirlo.

Bilancia

I tuoi nemici rimarranno senza aiuto oggi. I tuoi piani per uscire con il tuo caro potrebbero essere distrutti oggi.

Scorpione

Lasciati andare, non esagerare con la prudenza. Sei molto bravo a flirtare e puoi farlo sulla tua strada oggi.

Sagittario

Lui o lei sarà di supporto e può offrirti un aiuto pratico. Se il problema riguarda qualsiasi problema nella tua relazione, considera l’argomento di un luogo pubblico in cui è meno probabile che il tuo partner reagisca emotivamente ad esso.

Capricorno

Ci sono alcune persone che vogliono essere il tuo amante. Ma tu vuoi tenerlo solo per amicizia! Sarà meglio se conosci i tuoi sentimenti molto apertamente.

Acquario

La regola d’oro della relazione che ascolti il tuo cuore. Lascia che il tuo cuore domini la tua mente questa volta. Le persone intorno a te non saranno in grado di giudicare il tuo partner.

Pesci

C’è una terza persona che cercherà di interferire oggi. Dipende da te fino a che punto riescono. Se ascolti ciò che stanno dicendo, ne sono influenzati, la tua storia d’amore può colpire una zona piuttosto rocciosa.

Ecco l’affinità di coppia tra Capricorno e Acquario

Il rapporto amoroso tra l’Acquario e il Capricorno è l’unione di due personalità molto forti che riescono a tirare fuori il meglio l’uno dall’altro.

Il Capricorno ha un approccio alla vita vita cauto e razionale, mentre l’Acquario intende la vita come un sorta di percorso di crescita e scoperta.

A prima vista possono apparire due persone completamente diverse, ma, nel momento in cui il sentimento si impadronisce della loro mente, si viene a formare un legame inscindibile.Sia il Capricorno che l’Acquario, a volte, si rivelano talmente inflessibili da rifiutare qualsiasi tipo di compromesso.

Il Capricorno è sempre ben organizzato e concentra tutta la sua attenzione verso il risultato finale.

L’Acquario è più esuberante e disprezza l’esistenza fatta di routine e ripetitività. Il Capricorno è attratto dalla personalità originale dell’Acquario, ma potrebbe anche mostrare segni di frustrazione nel tentativo di dare un senso logico ad una mente così caotica e sofisticata.

L’Acquario è infastidito dall’indole autoritaria dell’amante, ma sarà lieto di poter contare sul suo prezioso appoggio per affrontare i problemi della quotidianità.