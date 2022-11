Oroscopo 5 novembre, per i single…storie d’amore cercasi

Se anche voi siete amanti dell’oroscopo e non riuscite a fare a meno di sapere cosa prevedono gli astri, siete nel posto giusto. Come ogni giorno vi proponiamo l’oroscopo e le affinità di coppia, come dice Paolo Fox...verificate. Qui l’oroscopo di ieri, 3 novembre.

Ecco segno per segno

Ariete

È probabile che si verifichi uno slancio che porterà a un grande successo per te.

Toro

Ora sarai in grado di capire con che tipo di partner vuoi passare la vita! Si hai ragione; devi scegliere per amore e non sposarti per guadagni finanziari.

Gemelli

Potrebbe essere necessario prendere una decisione difficile per quanto riguarda la tua vita sentimentale e anche se non ne hai voglia, questo è il momento migliore per farlo.

Cancro

Un momento felice con vicini e cari sono indicati. Sii cauto mentre mangi pesce. Hai bisogno di alleggerire oggi.

Leone

Vecchi amici e conoscenti potrebbero riemergere portando vibrazioni positive per te. Oggi sarai insolitamente aggressivo nell’amore.

Vergine

Potresti incontrare una vecchia conoscenza con cui condividere ricordi nostalgici. Non avrai tempo per risolvere problemi banali. Oggi si sono accumulati tanto da apparire grandi, e ti sentirai impigliato in questa situazione.

Bilancia

Prova a visualizzare come ti vuoi guardare e che tipo di partner vuoi essere. Questo ti aiuterà a decidere il percorso da seguire per raggiungere il tuo obiettivo.

Scorpione

Questo è il momento migliore per scartare quelli che non sono più utili e finire gli altri invece di iniziare un nuovo progetto. Ti sentirai molto emotivo oggi.

Sagittario

Oggi c’è la possibilità che diventi meno accessibile. Il giorno non è più adatto per coltivare relazioni nuove o vecchie.

Capricorno

Potrebbero non accogliere la nostra opinione ma devi far capire loro il tuo punto di vista. Non agitarti troppo altrimenti perderai la tua rilevanza.

Acquario

È necessario che tu rallenti nella tua vita romantica. Hai preso ogni emozione con un alto grado di intensità, ma non è possibile sostenerlo.

Pesci

Qualcuno irresistibile è vicino a te. Ancora non riesci a trovare un modo per raggiungere il suo cuore. Non scoraggiarti, i tuoi semplici tentativi di trovare un posto nel cuore di qualcuno darà una buona impressione di te.

Affinità di coppia Capricorno- Vergine

L’unione tra una persona nata sotto il segno della Vergine con un partner di vita Capricorno è tra le più stabili e ben viste dall’oroscopo.

L’astrologia parla chiaro: si tratta di due segni zodiacali di terra. Passione e pragmatismo si uniscono dando razionalità e intelligenza alla coppia.

Daranno il meglio che potranno, ma non andrà continuamente tutto a gonfie vele.