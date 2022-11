Oroscopo 4 novembre, un venerdì scoppiettante

Cosa ci riserveranno le stelle per questo venerdì 4 novembre? Scopriamolo insieme leggendo l’oroscopo segno per segno. Clicca qui per l’oroscopo di ieri.

Ecco tutti i segni

Ariete

Con poca osservazione sarai in grado di imparare molte cose dagli altri e questa conoscenza può essere molto utile per te.

Toro

Meno tempo al computer e al cellulare non potrà che farvi bene.

Gemelli

Un caso giudiziario pendente sarà risolto a tuo favore. Un piccolo sforzo nella carriera oggi darà ricchi dividendi domani.

Cancro

Fate mente locale e cercate di capire quello che è meglio per voi. Molte cose buone potrebbero capitarvi in amore: siete però legati da laccetti e lacciuoli che vi tengono fermi , troppo fermi.

Leone

Devi capire che l’atteggiamento giusto è in realtà metà della battaglia vinta. Paradossalmente, anche se ti senti creativo ed energico, la tua autostima è in realtà a un livello basso.

Vergine

Abbiate il coraggio di riflettere su un rapporto d’amore : se trovate positività continuate pure, ma se riscontrate negatività o inganni troncate senza esitazione.

Bilancia

Sembra che tu abbia incontrato qualcuno che ti affascina e sembra essere molto meglio del tuo attuale partner!

Scorpione

Presto il Sole sarà dalla vostra e potrete contare su un periodo di pace e di fortuna.

Sagittario

Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia.

Capricorno

Fissare il passato serve a poco se non traete i giusti insegnamenti e se , in conseguenza, non operate delle scelte precise.

Acquario

Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi.

Pesci