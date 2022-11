Nasce in auto Capaccio : la storia di Joy

Bimbo ha fretta di venire al mondo. Il piccolo Joy nasce auto, prima che la mamma riesca ad arrivare in ospedale. È accaduto questa notte in località Ponte Barizzo, nel comune di Capaccio Paestum.

Nasce in auto, la storia di Joy

Protagonista una ragazza di nazionalità indiana. La giovane neo mamma si stava recando in ospedale a Battipaglia ma mentre era in viaggio si è accorta che il tempo era scaduto e che il piccolo era pronto a venire alla luce.

Erano le 00.10. Immediatamente è scattato l’allarme al 118. Sul posto una ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli con l’equipe guidata dal rianimatori, dott. De Martino, l’infermiera Di Napoli e l’autista Sangiovanni.

Il trasferimento in ospedale

Soccorsa in auto è qui che nasce il suo bimbo. I sanitari le hanno fornito la necessaria assistenza, poi si è proceduto a trasferire i due presso l’ospedale di Battipaglia. Qui il personale ha visitato i due che fortunatamente godono di buona salute.

Tutto si è risolto per il meglio per la giovane donna e il suo piccolo, Joy.

Una storia a lieto fine. Questo, però non è l’unico caso di un bimbo che nasce in auto o in ambulanza. Già in altre circostanze si sono registrati episodi simili. L’ultimo nei mesi scorsi a Castellabate. Anche in quel caso la storia ha avuto un lieto fine.