Castellabate, bimbo ha fretta di venire al mondo e nasce in auto

CASTELLABATE. Il bimbo ha fretta di venire al mondo e i suoi genitori non fanno in tempo a raggiungere la clinica. La storia arriva da Castellabate, paese dove risiedono i genitori del piccolo Matteo, nato nella notte tra venerdì e sabato.

Castellabate, bimbo nasce in auto: la storia

La giovane mamma improvvisamente ha iniziato ad accusare dei dolori; ha così chiamato l’ostetrica che l’ha raggiunta e le ha suggerito di recarsi immediatamente in clinica.

I tre sono saliti in auto e si sono avviati presso l’Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Lungo il tragitto, però, il bimbo ha deciso di non aspettare oltre. Così, mentre il papà del nascituro era alla guida, l’ostetrica ha aiutato la mamma a metterlo al mondo. Il tutto in auto e mentre i tre percorrevano la via del Mare. Tutto è andato per il meglio.

I tre hanno poi raggiunto l’Istituto Clinico Mediterraneo dove mamma e bimbo sono stati sottoposti a tutti i controlli di rito. Entrambi stanno bene.