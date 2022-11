Agevolazioni TARI a Caggiano: riaperti i termini per le domande

L’amministrazione comunale del Comune di Caggiano, al fine di consentire al maggior numero di partecipanti, ha riaperto i termini per la presentazione della domanda per l’assegnazione di agevolazioni sulla tassa rifiuti (Tari) per le utenze domestiche, annualità 2022.

Su istanza dell’interessato, ecco quali saranno le agevolazioni a Caggiano

80% per nuclei familiari con ISEE fino a € 6.500,00

60% per nuclei familiari con ISEE da € 6.500,01 a € 8.500,00

40% per nuclei familiari con ISEE da € 8.500,01 a € 10.000,00

20% per nuclei familiari con ISEE da € 10.000,01 a € 12.000,00

“La riduzione, specifica in una nota il Comune, sarà applicata solo se il soggetto richiedente sia in regola con i versamenti TARI precedenti.

I requisiti di ammissione

Pervi requisiti d’ammissione, le modalità di concessione e di presentazione della domanda, si rimanda all’avviso Prof. 7300 del 13 ottobre 2022.

La scadenza è prevista per le ore 12:00 del 10 novembre.

Ma che cos’è la TARI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Il comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche «proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione» a indigenti e persone in difficoltà (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 652), e riduzioni o agevolazioni, fra gli altri, per le «abitazioni con unico occupante» (art. 1, comma 659, lettera a)