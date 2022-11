Finisce il bel tempo, da oggi tornano i temporali. Ecco il meteo del weekend

Il periodo di bel tempo che ci aveva fatto assistere ad una estate prolungata è giunto al termine. Stop all’ottobrata o al bel tempo dei primi giorni di novembre che qualcuno aveva chiamato novembrata, torna la pioggia.

Finisce il bel tempo: ecco il meteo del weekend

Un fronte freddo in arrivo da Ovest, infatti, comporterà un generale cambiamento delle condizioni metereologiche sul comprensorio del Cilento, Piana del Sele e Vallo di Diano. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti. La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha emesso un avviso di allerta meteo su tutta la Regione a partire da oggi.

Le previsioni

Vediamo allora nel dettaglio le previsioni. Venerdì 4 novembre temperature in parziale ribasso, tra i 21 e i 23 gradi. Rovesci e temporali a partire dalla serata in particolare sulle aree interne.

Sabato 5 novembre, invece, il maltempo si estenderà anche sulla costa con instabilità a partire dalla mattinata e un’attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio/sera su alcune aree. Venti ancora forti e moderati, mari mossi.

Situazione in miglioramento domenica 6 novembre con residue precipitazioni al mattino e tempo in miglioramento nelle ore pomeridiane. Venti moderati, mari mossi.

La prossima settimana si aprirà all’insegna del bel tempo, ma arriva il freddo con temperature che saranno inferiori anche di 10 gradi rispetto a questa settimana.

Il calendario lunare

Per gli amanti del calendario lunare, questi giorni non sono consigliati per il taglio dei capelli, ma lo sono per maschere al viso e lavaggio dei capelli. Per chi ama casa e giardinaggio scegliete questi giorni per l’impianto di alberi da frutto, per raccogliere il prodotto e immagazzinarlo. È anche il tempo giusto per le conserve.