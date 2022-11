«Si faccia luce sull’Omicidio Vassallo». Appello al Ministro Pantedosi

Continua a tenere banco la questione dell’omicidio di Angelo Vassallo. La Fondazione che porta il suo nome, presieduta dal fratello Dario, si rivolge ora alle nuove forze di Governo per chiedere che si faccia luce sule sulla vicenda.

Omicidio Vassallo: le parole della Fondazione

«Fare luce sulla morte di nostro fratello Angelo Vassallo è un dovere verso le istituzioni tutte della Repubblica italiana. Perché uccidere un sindaco è una ferita all’intero Paese e ai suoi rappresentanti», dicono Dario e Massimo Vassallo

«Le immagini e la ricostruzione di alcune dinamiche proposte in tv, hanno riaperto un dolore atavico, per chi conosceva Angelo. Non è facile vedere proiettati su uno schermo frame di una storia che tocca le corde più profonde del proprio animo. Angelo ha pagato con la vita la sua difesa estrema dell’ambiente contro il malaffare. Oggi la sua vita merita memoria e verità. Da troppi anni ci battiamo per affermare la verità», proseguono i due fratelli.

L’appello

Di qui l’appello al neo Ministro dell’Interno a cui si chiede «di fare chiarezza» sull’omicidio Vassallo e a tutti i parlamentari di «sostenere la battaglia per la legalità».

«Dopo dodici anni da quell’orribile atto di violenza, il viaggio dentro l’inchiesta sull’uccisione di Angelo Vassallo nel programma “Le Iene”, porta all’attenzione del pubblico il possibile coinvolgimento di alcuni carabinieri legati al traffico di droga segnalato sul porto di Acciaroli. Per la prima volta in tv, sono stati resi pubblici alcuni atti desecretati solo di recente, grazie alle mobilitazioni di tutto il Paese. Migliaia di giovani in tutta Italia e nel mondo si sono attivati nel nome di Angelo Vassallo, per proseguire nei suoi ideali e per evitare che l’inchiesta vada in prescrizione».

Omicidio Vassallo: la lettera al Ministro Piantedosi