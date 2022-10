Omicidio Vassallo: il caso torna in tv

Ha esordito ieri il nuovo programma tv targato Le Iene. Si chiama “Inside” ed è una trasmissione di approfondimento relativa alle storie italiane raccontate dagli inviati del programma di Italia1 nel corso degli anni. Tra le inchieste anche quella sull’omicidio di Angelo Vassallo, una morte rimasta tutt’ora senza un colpevole.

Inside, la prima puntata

Il primo appuntamento si intitola “Suicidio o omicidio: si riapre il caso David Rossi?”. La puntata di ieri (30 ottobre) è stata interamente dedicata al manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio, il 6 marzo del 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria.

Si tratta di una monografia per mettere in fila tutto quello che ha scoperto la commissione parlamentare su David Rossi. A condurla Antonino Monteleone, la Iena che ha seguito il caso.

Prossimo appuntamento dedicato all’omicidio Vassallo

Il viaggio dentro le inchieste de Le Iene proseguirà domenica prossima. Alla conduzione ci sarà Giulio Golia che affronterà una questione che interessa da vicino il Cilento: l’omicidio di Angelo Vassallo.

Le Iene seguirono con attenzione la vicenda, portando all’attenzione del pubblico il possibile coinvolgimento di alcuni carabinieri legati al traffico di droga segnalato sul porto di Acciaroli. A luglio scorso la vicenda ebbe una svolta e infatti finirono nel registro degli indagati per l’omicidio Fabio Cagnazzo, colonnello dei carabinieri, Fabio Molaro, suo ex attendente, Lazzaro Cioffi, sottoufficiale dell’arma, l’ex boss Romolo Ridosso, il figlio Salvatore e l’ex proprietario del cinema Giuseppe Cirpaino. Altre due persone, imprenditori di Acciaroli, erano finite nell’indagine per questioni di droga.

Le Iene promettono di svelare domenica 6 ottobre in prima serata su Italia1 altre novità sull’omicidio e le indagini.