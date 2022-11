Donna investita sulla Ss19 dopo un tamponamento

Ennesimo incidente sulla Ss19, ad Atena Lucana. Il sinistro è avvenuto questa mattina con una donna rimasta ferita dopo essere stata investita accidentalmente.

Incidente sulla SS19, la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni ci sarebbe stato un tamponamento sulla SS19 tra due vetture. In seguito al sinistro una delle due auto ha investito la donna che stava camminando a bordo della strada.

I soccorsi

Immediatamente la donna è stata soccorsa da alcune persone che si trovavano in zona. Queste hanno poi dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Per fortuna la signora non è in gravi condizioni.

Indagini in corso sulla dinamica da parte delle forze dell’ordine.

I precedenti

Purtroppo la SS19 è stata più volte al centro di incidenti talvolta anche mortali. Lo scorso anno una donna e la sua figlioletta di due anni morirono in un drammatico sinistro. In quel caso l’incidente avvenne tra i comuni di Eboli e Battipaglia, in località Fontana del Fico. Madre e bimba, viaggiavano a bordo di una Lancia Y scontratasi frontalmente con una Fiat 500.

La donna morì subito dopo il sinistro, la piccola, invece, spirò dopo il trasferimento in ospedale. Per questo il comune di Eboli ha avviato maggiori controlli sul tratto stradale.