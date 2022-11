Oroscopo 3 novembre, affinità di coppia tra due segni di fuoco

Prosegue l’appuntamento con l’oroscopo del giorno dopo. Insieme scopriremo cosa riservano gli astri per la giornata di giovedì 3 novembre 2022. Vi lasciamo anche l’oroscopo di oggi, 2 novembre. (Clicca qui).

In questi ultimi giorni, abbiamo anche iniziato a parlare di affinità di coppia, molte persone sono attratte dal sapere cosa hanno in serbo le stelle e spesso si lasciano anche condizionare.

Oggi vogliamo parlarti dell’affinità di coppia tra i segni di fuoco e in particolare tra Leone e Sagittario.

Ecco l’affinità tra questi due segni

La loro unione gode di un’intensa passionalità e sensualità.Il Leone è un segno fisso, il Sagittario è un segno mobile.

Il Sagittario spinge a una maggiore empatia e a un consapevole rispetto del prossimo.

Il Leone lo ammira e lo invita a potenziare le sue qualità e la sua affascinante personalità.

Non deve, però, stuzzicare troppo il partner con il suo narcisismo e la sua arroganza.

Infatti, la prepotenza e la supponenza del Leone possono irritare notevolmente il Sagittario.

Oroscopo segno per segno del 3 novembre

Ariete

Non dovete prendere troppo alla lettera le definizioni che ascoltate in giro, dovreste crearvi un vostro spazio.

Toro

Dovete semplicemente cercare la vostra dimensione migliore, nella quale vi sentite sereni e liberi di esprimervi.

Gemelli

Buone occasioni per chi affronta la ricerca di un lavoro nuovo: meglio andrà a chi cerca all’estero e fuori città.

Cancro

Attenzione nel traffico soprattutto valuta le manovre anche impreviste delle altre vetture e mezzi di trasporto. Sarai impaziente, criticone, intollerante.

Leone

Non risparmiatevi, avete sicuramente tutte le capacità per portare a termine qualsiasi lavoro, compito o responsabilità che vi siete prefissi. Credere in se stessi è sempre la prima regola per giungere al traguardo.

Vergine

Il volto di una persona amica brillerà oggi per voi. Le vostre abitudini potrebbero essere stravolte, con simpatia, da persone amiche che cercano di risollevarvi da un morale non certo alle stelle.

Bilancia

È normale che piano piano, anche le situazioni più intense subiscano un calo fisiologico, dunque non dovrete più avere i ritmi che avevate fino a ieri.

Scorpione

Lui o lei sta scaricando su di te perché ha i suoi problemi ed è per questo che sta reagendo in questo modo. Un uovo oggi è meglio di una gallina domani!

Sagittario

Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia. Le feste, le riunioni e le occasioni familiari sono destinate a occupare la maggior parte del tuo tempo e ti godrai il piacere della buona compagnia.

Capricorno

Sarai molto impegnato con i tuoi impegni sociali oggi. Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi.

Acquario

Molto bene amore e lavoro . Per i single e i dispoccupati ottime possibilità all’orizzonte. Un amore lontano vi fa battere il cuore. Ma siete proprio sicuri di essere corrisposti?

Pesci

L’imprudenza bussa forte alle vostre porte e non è il caso di aprirle. Oggi avete ottime possibilità di risolvere una vecchia questione che ormai vi sta pesando oltremisura.