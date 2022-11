Oroscopo 2 novembre, Ariete e Leone una coppia «scintillante» ed infuocata

Prosegue l’appuntamento con l’oroscopo giornaliero, da qualche giorno abbiamo anche introdotto la novità delle affinità di coppia. Vediamo oggi la compatibilità tra due segni di fuoco Ariete e Leone.

Ecco l’affinità tra i due segni

Ambedue i segni hanno una personalità prorompente, impulsiva, energica, ambiziosa, tutta impeto, fuoco e passione. Il Leone è molto narcisista ed egocentrico e spesso stimola la natura gelosa e aggressiva e la competitività dell’Ariete.

L’Ariete sente l’influsso di Marte, il pianeta del dio della guerra, che irradia energia, passione, determinazione, competizione e impetuosità.

Il Leone è dominato dal Sole, che simboleggia autostima, autorità, vitalità, ambizione, ottimismo. Le caratteristiche di questi due segni li rendono molto compatibili.

Sono entrambi segni di Fuoco (come il Sagittario), un elemento naturale che simboleggia il dinamismo, la creatività, l’intuito, l’intraprendenza, il coraggio.

I segni di Fuoco, infatti, sono ardenti, audaci, determinati, spontanei e impulsivi. Appartengono al segno dell’Ariete i nati approssimativamente tra il 21 marzo e il 20 aprile, energici, impulsivi, passionali e combattivi. Sono sempre pronti alla competizione, ma possono divenire facilmente collerici.

Vediamo ora l’oroscopo segno per segno per mercoledì 2 novembre

Ariete

Oggi nel tuo rapporto potrebbero sorgere malintesi. Probabilmente hai agito per buone intenzioni, ma non hai tenuto conto di tutte le implicazioni delle tue azioni per gli altri coinvolti.

Toro

Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia. Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi.

Gemelli

Condividere i tuoi sentimenti con qualcuno di speciale può aiutarti a raggiungere un maggiore senso di realizzazione oggi. Vuoi essere amato e coccolato come mai prima e questo potrebbe renderti esigente e insicuro!

Cancro

È probabile che il tuo partner sia piuttosto stupito perché è abituato a tenere dei gesti romantici da te. Ma adoreranno il tuo nuovo stile e saranno più che adatti per te.

Leone

Oggi nel tuo rapporto sentimentale potrebbero sorgere incomprensioni o malintesi. Potrebbe essere una situazione di prova per il tuo partner.

Vergine

Sei una persona appassionata e romantica. Hai vissuto una relazione molto intensa con il tuo partner. Oggi è il giorno per festeggiare. Ogni relazione ha bisogno di spazio per farla crescere e prosperare.

Bilancia

È una fase interessante della tua vita amorosa. Coloro che hanno appena iniziato con una nuova relazione dovrebbero cercare modi per rafforzarla maggiormente.

Scorpione

Lo stress esterno dal lavoro e altri aspetti della vita influenzeranno lo stato della tua relazione in questo momento. Se riesci a ricordare l’importanza delle relazioni e la necessità di mantenere strettamente separate la tua carriera e la tua vita familiare, puoi facilmente superare questa tempesta.

Sagittario

Sei una creazione unica e speciale e nessuno ha il diritto di ingannarti. Se ti senti così, metti i tuoi punti sottilmente e con grazia attraverso le tue azioni. La situazione prenderà una svolta.

Capricorno

Non dimenticare di rivitalizzarti e coccolarti in mezzo a tutto questo! Coloro che hanno l’abitudine di muoversi liberamente potrebbero essere minacciati dalla loro integrità.

Acquario

Oggi potresti incontrare nuove conoscenze o amici! Ti aiuterà a capire il significato più profondo dell’amore e ti permetterà di distinguere tra l’amore superficiale e quello vero!

Pesci

Sentirete un’ondata di fiducia in voi stessi e il bisogno di affermare la vostra identità entro i confini delle vostre relazioni sentimentali.