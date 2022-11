Gestione illecita di rifiuti a Capaccio: scatta la denuncia

Gestione illecita di rifiuti, alcuni dei quali dati alle fiamme. Denunciati. L’episodio a Capaccio Paestum, in località Linora. L’attività di indagine è stata affidata alla polizia giudiziaria della Stazione Carabinieri Forestali di Agropoli, insieme al personale dell’Ufficio Circondiariale Marittimo di Agropoli.

Gestione illecita di rifiuti, le contestazioni

I militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno i titolari di una società e due dipendenti di origine straniera. Le accuse a loro carico sono di combustione illecita di rifiuti e di gestione illecita degli stessi.

Nel corso dell’attività, Carabinieri Forestali e uomini della Capitaneria di Porto, hanno provveduto al sequestro di un’area di circa 400 metri quadrati dove erano stati bruciati dei rifiuti.

Gestione illecita di rifiuti in località Linora di Capaccio

Non solo: sigilli anche ad una ulteriore area di 800 metri quadrati sulla quale erano abbandonati illecitamente rifiuti speciali, alcuni dei quali anche pericolosi.

I rifiuti ritrovati nell’area

Presenti, in particolare, materiali da risulta di lavori edili, lattine vuote di vernici e solventi, pedane in legno e mattonelle dismesse. Stando agli accertamenti i rifiuti erano accumulati in maniera incontrollata, privi di tracciabilità e senza alcuna caratterizzazione. Inoltre risultavano esposti alle intemperie e poggiati direttamente sul terreno.

Questa è soltanto l’ultimo provvedimento preso dalle forze dell’ordine sul territorio contro la gestione e il trattamento illecito dei rifiuti.