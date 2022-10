Bimba cade da finestra nel salernitano: arrestato il papà

Bimba cade da una finestra sita al terzo piano di una palazzina. Nei guai il papà. L’episodio è accaduto a Fisciano domenica mattina intorno alle 10. La piccola di appena due anni in seguito all’impatto con il suolo ha riportato lesioni ed ematomi.

Bimba cade da una finestra: i soccorsi

Ricoverata all’ospedale “Ruggi” di Salerno e poi al Santobono di Napoli, i sanitari escludono che sia in pericolo di vita.

Il caso ha scosso la comunità del centro che ospita il campus universitario e gli sviluppo successivi hanno provocato ancor più incredulità.

I carabinieri, infatti, hanno posto in stato di fermo il papà della piccola. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver spinto o lanciato la figlioletta dalla finestra.

La bimba è caduta dalla finestra e si è schiantata al suolo, ma grazie alle corde degli stendibiancheria la l’impatto sarebbe stato attutito. Immediatamente soccorsa è stata trasferita prima all’ospedale di Salerno poi a Napoli.

Necessario sottoporla ad un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura scomposta all’omero.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, guidati dal comandante Massimo Avallone e coordinati dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Roberto Lenza.

Cosa è accaduto e perché? Sul posto anche gli uomini della scientifica. Controllata l’intera area come l’appartamento.

Padre e madre sono stati interrogati per diverse ore. Proprio durante l’interrogatorio sarebbero emersi elementi fortemente indiziari sull’uomo che non avrebbe fornito spiegazioni su come la bimba sia caduta dalla finestra.

Sembrerebbe stesse cambiando la piccola quando sarebbe accaduto qualcosa di poco chiaro. Un gesto volontario? Un incidente? Un attimo di disattenzione? Lo chiariranno gli inquirenti.