Gianfilippo Magro Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri della Campania

Torna in Campania con un nuovo prestigioso incarico il Colonnello prossimo generale Gianfilippo Magro. L’ufficiale dell’Arma, già comandante delle compagnie di Nocera inferiore e Mercato San Severino, è stato nominato capo stato maggiore Legione Carabinieri della Campania.

Chi è il colonnello Gianfilippo Magro

Il Colonnello Gianfilippo Magro lascia il comando provinciale di Treviso dopo 3 anni di servizio. Andrà a ricoprire da oggi, 12 settembre, l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Campania con sede a Napoli.

Per il colonnello sono stati anni intensi quelli vissuti dal Comandante Provinciale. Un’attività quella dell’alto Ufficiale contraddistinta dall’attenzione e la cura alle diverse esigenze di sicurezza provenienti dal territorio e dalla popolazione del Trevigiano.

In particolare in questo periodo, sono state realizzate presso le caserme di Treviso, Oderzo e Castelfranco Veneto ben 3 Stanze Tutte per Sé dove le vittime di violenza e poste in essere diverse attività anticrimine.

In particolare ha posto in essere operazioni contro i reati predatori, tra cui gli assalti ai bancomat, la lotta allo spaccio di stupefacenti ed altre attività.

Inoltre ha guidato gli uomini dell’arma trevigiana nel difficile periodo della pandemia.