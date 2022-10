Concorso ad Agropoli, Pesce: «Va sospeso»

Il Comune di Agropoli si prepara ad una nuova assunzione attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un incarico istruttore amministrativo – contabile di Categoria C a tempo indeterminato.

Il Concorso indetto dal comune di Agropoli

Il concorso si baserà su una prova scritta in programma il prossimo 11 novembre in modalità telematica. A seguito dell’esame scritto si procederà alla valutazione dei titoli.

Benché qualcuno sostenga che il concorso sia stato poco pubblicizzato, sono 335 le domande pervenute all’Ente.

Le polemiche

Tuttavia sul caso non mancano polemiche, determinate dalla recente ordinanza con cui il Tar ha disposto verifiche sulle elezioni dello scorso giugno. Benché dal comune abbiano tentato di smentire che ci sarà un riconteggio, di fatto i giudici hanno ordinato di avviare tale procedura. Compito affidato alla Prefettura che dovrà ricontare le schede al fine di accertare la regolarità dei verbali. Ciò potrebbe portare anche ad annullare le elezioni e a ritornare alle urne in alcune o in tutte le sezioni.

La richiesta del consigliere Pesce

Ecco perchè il consigliere di minoranza, Raffaele Pesce, promotore del ricorso, chiede prudenza e soprattutto la sospensione della procedura relativa al concorso indetto dal Comune di Agropoli.

«In attesa della pronuncia del Tar, pur consapevole della carenza di personale, reputo inopportuna la scelta di procedere all’espletamento delle prove concorsuali comunali per due posti di cat.D ed uno di cat. C, tra l’altro in modalità “informatica /da remoto”, anche in previsione di “usuali” scorrimenti di graduatorie», dice Pesce.

«Lunedì formalizzerò la mia richiesta di sospensione della procedura», conclude.