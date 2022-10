Santa Maria – Real Aversa rinviata: troppi contagi

Polisportiva Santa Maria – Real Aversa non si gioca: troppi casi di positività al Covid-19 nella squadra granata. La gara era prevista per domenica 30 ottobre presso lo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate .

Polisportiva Santa Maria – Real Aversa rinviata

Il Covid torna a bussare nel calcio. La partita tra Polisportiva Santa Maria e Real Aversa, in programma domenica 30 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate e valevole per la 9a giornata del campionato di Serie D girone I, è stata infatti rimandata al 23 novembre prossimo, a causa della presenza di diverse positività riscontrate nel gruppo squadra della formazione ospite. L’ufficialità è stata data dal dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che ha accolto la richiesta dei granata, in pieno accordo con la squadra cilentana.

Il comunicato del Real Aversa

A darne la notizia è stata proprio la squadra della provincia di Caserta sui propri canali social, affermando come siano ben 14 le unità positive e che, dopo una riunione tra il presidente Pellegrino, mister Carnevale e il diretto sportivo Paolo Filosa, si sia deciso di sospendere gli allenamenti fino al 29.10.2022.

“Ci sono momenti in cui il calcio giocato passa in secondo piano, oggi la priorità è la salute. Sicuramente torneremo più forti e vogliosi di prima”, ha dichiarato la società esprimendo la propria vicinanza a tutti i tesserati.