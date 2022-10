Controlli in galleria: disagi sulla Cilentana

Anas a lavoro sulla Cilentana, disagi per gli automobilisti in transito. Lo ha reso noto la società che dal 2018 gestisce l’importante arteria che collega da nord a sud il comprensorio cilentano.

Controlli sulla Cilentana: la mappa dei disagi

L’azienda informa che sulla strada statale 18/VAR “Cilentana” è provvisoriamente attivo il senso unico alternato in corrispondenza della galleria ‘Pantanelle’, al km 138,500.

Nello specifico il tratto interessato dal provvedimento di limitazione della circolazione è tra i territori comunali di Vallo della Lucania e Ceraso.

«L’istituzione del provvedimento – regolamentato mediante impianto semaforico – si è resa necessaria per la necessità di eseguire alcune attività e verifiche all’interno del tunnel e resterà in vigore fino all’ultimazione di queste ultime, presumibilmente entro le ore 18.00 di oggi», avverte l’Anas.

I lavori eseguiti dall’Anas

Da quando l’Anas ha ottenuto la gestione della Cilentana ha già eseguito importanti lavori: non soltanto la messa in sicurezza di viadotti e gallerie, ma anche il completo rifacimento del manto stradale, da Capaccio a Sapri, e della cartellonistica. Altri interventi sono già stati programmati.

In questi giorni sono in corso opere sul territorio del comune di Agropoli che interessano in particolare i viadotti esistenti, per i quali si è resa necessaria un’opera di manutenzione e messa in sicurezza.