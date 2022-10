Tribunale di Sala Consilina: subito proposta di legge per riaprirlo

Con l’insediamento del nuovo Governo torna d’attualità la questione giustizia e in particolare del tribunale di Sala Consilina soppresso. Il senatore Francesco Castiello, insieme alla senatrice Gabriella Di Girolamo, ha presentato un disegno di legge per la riorganizzazione della giustizia e la riapertura del palazzo di giustizia valdianese.

Tribunale di Sala Consilina, la proposta

«Un disegno di legge che delega il governo a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari ed introduce nuovi criteri per la riapertura delle sedi distaccate e dei tribunali soppressi. – spiega Castiello –

In particolare si pone l’attenzione alle specificità territoriali, come ad esempio la presenza di collegamenti agevoli o la densità abitativa, nonché il tasso di criminalità o la presenza di istituti penitenziari al fine di assicurare la presenza dello Stato ed un presidio di legalità».

Particolare attenzione, quindi, alla provincia di Salerno e del Vallo di Diano, privato del Tribunale di Sala Consilina.

Le parole del senatore Castiello

«Un percorso già iniziato nelle istituzioni insieme alla Senatrice uscente Felicia Gaudiano.

Mi auguro di riscontrare nel nuovo governo la stessa attenzione per un tema così importante per i cittadini.

Noi come opposizione continueremo a portare avanti questa battaglia nella convinzione che sia necessario e urgente garantire a tutti un accesso alla giustizia nel rispetto del principio di prossimità». Così conclude il parlamentare di Vallo della Lucania che già in passato si era occupato del Tribunale di Sala Consilina.