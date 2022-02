Tribunale di Sala Consilina: in Regione una proposta di legge per la riapertura

Una proposta di legge da indirizzare alla Camera per chiedere il ripristino del tribunale di Sala Consilina è stata approvata oggi dal Consiglio regionale della Campania. La legge è stata approvato con 35 voti a favore su 36 presenti. Ad illustrarla in aula dal consigliere regionale Corrado Matera.

Una struttura giudiziaria che era, a giudizio di Matera, un presidio importante per la legalità in un’area che fa da cerniera tra la Campania, la Basilicata e la Puglia e i cui costi di gestione non sono elevatissimi. I comuni che prima facevano capo al tribunale di Sala Consilina ora fanno riferimento a Lagonegro, in provincia di Potenza.

Anche per Michele Cammarano (M5S) «è indispensabile che il tribunale di Sala Consilina riprenda le sue funzioni». A giudizio di Tommaso Pellegrino (Iv) non bisogna dimenticare i disagi per utenti e professionisti che si devono recare in un altro tribunale – quello di Lagongegro – che dista a chilometri di distanza.