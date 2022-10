Nel Vallo gli studenti Leggono l’amore in radio

“Leggendo…Insteia”. Questo il nome del progetto del Comune di Polla vincitore del Bando “Città che legge 2020” per il Centro per il Libro e la Lettura. Il nuovo percorso che ha preso il via lunedì si chiama “Leggere l’amore a scuola e in radio” e coinvolge alcune classi degli Istituti Superiori del Vallo di Diano.

L’iniziativa dedicata agli studenti di Polla per favorire la lettura

Gli studenti del Vallo di Diano nel mese novembre selezioneranno insieme ai docenti, brani della letteratura italiana classica e contemporanea. Un’unica regola: dovranno essere dedicati all’amore. Poi li registreranno in audio sul proprio smartphone. I migliori podcast raccolti saranno selezionati e mandati in onda.

Ma gli studenti del Vallo di Diano, prima di cimentarsi alla lettura, riceveranno degli input di reading, attraverso un incontro con l’attrice Veronica D’Elia. Starà a lei fornire piccole esperienze e brevi esercizi per poter leggere al meglio il proprio brano. Questo potrà essere dedicato a un amico, un’amica, il fidanzato, la fidanzata, la mamma, il papà etc etc.

Gli incontri con Veronica D’Elia

I primi incontri di Veronica D’Elia con gli studenti del Vallo di Diano si sono svolti in questa settimana al Liceo Scientifico Carlo Pisacane Padula, all’Istituto Superiore Antonio Sacco di sant’Arsenio e all’Istituto professionale Socio-sanitario di Polla. Seguiranno domani l’incontro all’Istituto Pomponio Leto di Teggiano. Appuntamento venerdì al Cicerone di Sala Consilina Oltre 200 ragazzi finora hanno avuto modo di divertirsi con la voce.

Veronica D’Elia è un’attrice professionista, originaria di Atena Lucana, diplomata all’accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Ha lavorato e lavora in teatro con Davide Iodice, Mimmo Borrelli, Lello Arena e in tv nella serie del “Commissario Ricciardi” e “Imma Tataranni!. Ora per lei questa iniziativa al fianco degli studenti del Vallo.