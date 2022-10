Cilento: minacce all’amante, donna a processo

Quando si ha un’amante la preoccupazione maggiore è quella di evitare che il coniuge lo scopra. Un problema non da poco e sul quale c’è anche chi può far leva, approfittandone per ottenere in cambio denaro. Di fronte a tale ipotesi c’è chi resta in silenzio e chi si fa coraggio e si rivolge alle forze dell’ordine.

Minacce all’amante: il caso

Ciò sarebbe accaduto anche nel Cilento, stando almeno a quanto la Procura presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha contestato dopo le indagini dei carabinieri.

I fatti si sarebbero verificati a Castellabate lo scorso agosto. Una donna originaria della Valle dell’Irno dovrà ora difendersi dall’accusa di estorsione.

Stando alle accuse, infatti, avrebbe rivolto minacce all’amante di rivelare la relazione esistente tra i due alla moglie. In cambio avrebbe preteso dei soldi in contanti. Mille euro la richiesta, 500 la somma che l’uomo le avrebbe consegnato.

Di fronte a tale atteggiamento, però, l’uomo avrebbe segnalato tutto ai carabinieri i quali hanno proceduto all’arresto della donna. Quest’ultima si è difesa dichiarando che i due avrebbero avuto una relazione di lungo corso e che la sua richiesta non aveva una finalità estorsiva, insomma nessuna minaccia all’amante. Il caso si chiarirà davanti al giudice su richiesta della Procura vallese.