Vallo: stage presso la Procura della Repubblica

VALLO DELLA LUCANIA. È stato pubblicato il bando pubblico per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Pertanto è stata indetta la procedura per l’individuazione di sei stagisti da immettere presso la Procura di Vallo per l’anno 2021. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 01/12/2020.

Ecco i requisiti per la partecipazione

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente :

Sono laureati in giurisprudenza all’esito di un corso della durata almeno quadriennale;

sono in possesso dei requisiti di onorabilità (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza );

abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto processuale civile, diritto privato, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, a un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

non abbiano compiuto i 30 anni di età.

La domanda di presentazione allo stage andrà presentata presso la Segreteria Affari Generali e Personale Amministrativo 2°piano – blocco n. 3 stanza n.13(Rif. Direttore Dott. Vincenzo Chieffallo). Per la relazione della domanda dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando; alla domanda dovrà essere allegata la certificazione relativa al diploma e voto di laurea, e dei voti riportati nelle materie elencate dei requisiti di partecipazione alla formazione.