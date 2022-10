Immigrazione clandestina: quattro persone nei guai nel Cilento

Importante operazione nel corso del scorse ore da parte dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania. A finire nel mirino delle forze dell’ordine tre uomini e una donna. L’indagine fa riferimento ad una ipotesi di immigrazione clandestina di persone provenienti dall’est Europa.

Immigrazione clandestina, le indagini

I militari cilentani stanno eseguendo una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Nello specifico si ipotizza l’esistenza associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia. Questa favoriva l’arrivo di cittadine moldave impiegate come badanti. Per uno degli indagati, contestato il reato di estorsione commessa nei confronti di una delle vittime.

Il precedente

Nel giugno dello scorso anno venne già posta in essere dai carabinieri un’operazione finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina.

Anche in quel caso si facevano arrivare in Italia donne moldave o rumene.

Giunte nel Cilento queste ultime facevano tappa nella città di Agropoli per poi essere sistemate in un alloggio provvisorio nella frazione Schito di Pollica. Qui avveniva lo smistamento delle lavoratrici in diverse località del Cilento. In quel caso i reati vennero contestati a nove persone. Alcune di queste accusate pure di estorsione. Questa mattina all’alba i carabinieri hanno eseguito un provvedimento contestando ancora il reato di immigrazione clandestina.