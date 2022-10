Castellabate: Francesco Baccini in concerto per “Il blu della Dieta Mediterranea”

Il Blu della Dieta Mediterranea fa tappa a Santa Maria di Castellabate. Nella splendida cornice di Marina Piccola, il cantautore genovese Francesco Baccini, sabato 21 ottobre, trasformerà la serata in un appuntamento imperdibile grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue inconfondibili melodie all’insegna della musica d’autore e dei suoi brani più famosi. L’evento partirà dalle ore 21.00 e sarà completamente gratuito.

Francesco Baccini protagonista de Il Blu della Dieta Mediterranea

L’iniziativa rientra nella serie di appuntamenti del progetto “Il Blu della Dieta Mediterranea”, il programma di sviluppo turistico promosso dalla Regione Campania al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio paesaggistico, culturale ed artistico di due posti incantevoli come la Costiera Cilentana e quella Amalfitana, legate tra loro dalla caratterizzante Dieta Mediterranea invidiata e studiata in tutto il mondo.

Finalità

Si tratta di un vero e proprio itinerario internazionale che permette di collegare due delle location più belle d’Italia, rappresentate da cinque comuni simbolo: Pollica, Castellabate, Amalfi, Positano e San Giovanni a Piro.

L’obiettivo è illustrare le innumerevoli ricchezze di questi luoghi, non solo naturalistiche ma anche storiche e culturali, il racconto di uno stile di vita che porta alla scoperta delle più incantevoli bellezze della Campania. In tale contesto rientra anche il concerto di Francesco Baccini.