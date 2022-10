Carabinieri aprono le porte agli studenti stranieri

Carabinieri incontrano gli studenti. Nella mattinata di ieri, i militari di Salerno hanno aperto le porte del Comando Provinciale agli allievi del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Salerno.

L’istituto statale diretto dalla dirigente Mariella Montuori, eroga corsi di lingua italiana per stranieri (alfabetizzazione), corsi per il conseguimento della licenza media e del biennio scuole superiori, ed offre numerose opportunità formative attraverso la partecipazione a molti progetti.

Gli alunni che hanno visitato il Comando, minori stranieri non accompagnati hanno aderito nello specifico al progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione).

Studenti nel Comando carabinieri di Salerno

Ad accogliere i ragazzi c’era il Maggiore Antonio Corvino al comando della Compagnia di Salerno. Con lui il Luogotenente Vincenzo Di Falco Mustazzella che comanda la Stazione di Mercatello, ed il Maresciallo Capo Pasqualino Maltempo al comando della Sezione Radiomobile

La visita

I militari hanno accompagnato i ragazzi in una visita guidata della struttura, mostrando loro le autovetture di servizio, le motociclette in dotazione e i vari uffici del Comando Visitato anche il LASS – Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti – per osservare all’opera personale specializzato, impegnato nelle attività di analisi delle droghe.

I ragazzi hanno avuto inoltre la possibilità di ascoltare la spiegazione dei militari riguardo le dotazioni presenti nelle gazzelle, toccarle con mano e accedere negli abitacoli, dimostrando vivo interesse e curiosità.

La festa

La mattinata si è conclusa con una piccola sorpresa. I Carabinieri infatti, informati preventivamente dagli insegnanti accompagnatori, Prof.ssa Rita Di Gregorio e prof. Ciro Cascone, hanno anche organizzato una piccola festa per i 18 anni di un ospite, tagliando insieme una torta e omaggiando il neo maggiorenne con il cappellino dell’Associazione Nazionale Carabinieri.