Bellette dell’energia verso una riduzione: cala il prezzo del gas

Le bollette dell’energia potrebbero subire già nei prossimi mesi una riduzione. Ad annunciarlo il presidente di Nmisma Energia (Società di consulenza Strategica e Aziendale), Davide Tarabelli. Il motivo? Il prezzo del gas è sceso sotto la soglia dei cento euro, quindi «Le bollette smetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi».

«In Italia, ma anche in Europa, dovremmo fare più sistema per l’estrazione del gas e per produrre energia. Vedere di importare il Gnl dal Texas è assurdo, bisognerebbe chiedere all’Olanda alla Norvegia di venderci il gas a più basso prezzo, riconsideriamo la Libia che è piena di gas. Noi stiamo andando verso un razionamento, lo sanno tutti. Possiamo farcela solo se farà caldo ma siamo in inverno», ha detto Tabarelli. Intanto, comunque, il prezzo delle bollette dell’energia potrebbe ridursi.

Perché scende il prezzo del gas?

Ma perché si sta registrando un calo del prezzo del gas? A spingere i prezzi al ribasso i livelli delle scorte. Quelli dell’Unione Europea sono al 93,43% con con 1040,79 TWh (terawattora) di riserve accumulate e le temperature più miti della media in tutto il Continente. Insomma anche il clima sta aiutando a far calare il prezzo del gas e di conseguenza delle bollette dell’energia.