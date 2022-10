Fiori al cimitero il 2 novembre? Nel Cilento ci pensa il Comune

«Ogn’anno, il due novembre, c’è l’usanza per i defunti andare al Cimitero». Inizia così la poesia ‘A livella, scritta nel 1964 da Totò. Recarsi al cimitero per andare a omaggiare con dei fiori i morti nel giorno della loro commemorazione, è una tradizione che dura tutt’oggi e a Laurito, in occasione di questa ricorrenza, hanno deciso di attuare una iniziativa davvero utile e diretta in particolare a quanti non hanno possibilità di raggiungere la tomba dei propri cari.

Fiori al cimitero il 2 novembre: ecco l’iniziativa di Laurito

Ma in cosa consiste? Gli anziani o comunque le persone impossibilitate a spostarsi per raggiungere il campo santo, potranno contare sull’aiuto dei ragazzi del servizio civile.

Saranno loro a portare al cimitero su richiesta dell’interessato, dei fiori in omaggio ai defunti.

Come usufruire del servizio

Usufruire del servizio è facile. Basterà contattare il comune di Laurito entro il prossimo 28 ottobre. Telefonicamente si concorderanno insieme le modalità di consegna dei fiori al cimitero. «Il progetto si prefigge di andare incontro ed aiutare la popolazione anziana o più debole di Laurito», fanno sapere dal comune guidato dal sindaco Vincenzo Speranza.

Ma non finisce qui. Perché l’ausilio sarà dato anche a quanti vivono fuori città o all’estero e in occasione del 2 novembre non possono recarsi ad omaggiare i propri cari. Questa è soltanto una delle iniziative promesse dal comune di Laurito e rivolte alla popolazione anziana.