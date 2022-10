Bando Sporte e Periferie: Castelnuovo Cilento candida il complesso sportivo di Velina

CASTELNUOVO CILENTO. Un progetto per il completamento e riqualificazione funzionale del complesso sportivo alla frazione Velina. L’Ente amministrato dal sindaco Eros La Maida ha pertanto deciso di partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo sport e periferie”, progetto avviato già nel 2020.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 490.000,00 €, di cui 376.456,03 € per lavori di cui 15.538,29 € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Bando Sport e Periferie: il progetto per l’impianto sportivo di Castelnuovo Cilento

Castelnuovo intende partecipare al bando in questione, mediante la presentazione di una domanda di finanziamento ai fini della riqualificazione dell’Impianto sportivo sito alla Frazione Velina.

L’amministrazione comunale intende conseguire l’obiettivo del completamento del campo di calcio mediante la realizzazione del manto di gioco in erba sintetica artificiale di ultima generazione, conforme ai Regolamenti della LND e FIGC, la riqualificazione del campo da tennis realizzando un campo polivalente e del campo di calcio a cinque, l’adeguamento degli spogliatoi e dell’area tribune spettatori.

L’Ente cilentano, ai fini dell’ottenimento del finanziamento del progetto in oggetto, ha pertanto approvato l’adeguamento e l’aggiornamento del progetto definitivo.

Il bando

Il “Bando Sport e Periferie” 2022, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, ha per oggetto l’individuazione dei seguenti interventi da finanziare:

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.

In esito all’ammissione a finanziamento dell’intervento in questione, l’Amministrazione Comunale si impegnerà al coofinanziamento dell’intervento per l’importo di €uro 90.000,00, pari alla quota del 18,37% del costo complessivo dell’intervento, con fondi da reperirsi nel Bilancio Pluriennale 2023/2025.