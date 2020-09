Castelnuovo: ok a lavori al complesso sportivo di Velina

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros La Maida, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “completamento e riqualificazione funzionale del complesso sportivo alla frazione Velina – Comune di Castelnuovo Cilento”, per l’importo complessivo di € 1.069.880,01.

L’amministrazione comunale intende conseguire l’obiettivo del completamento del campo di calcio mediante la realizzazione del manto di gioco in erba sintetica artificiale di ultima generazione, conforme ai Regolamenti della LND e FIGC, la riqualificazione del campo da tennis realizzando un campo polivalente e del campo di calcio a cinque, l’adeguamento degli spogliatoi e dell’area tribune spettatori.

La presente progettazione riguarda l’aggiornamento e la rimodulazione del progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale nel 2016; l’intervento sarà candidato al bando di finanziamento per il contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’Istituti Credito Sportivo per la realizzazione degli Impianti Sportivi – iniziativa “Sport Missione Comune”.