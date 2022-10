Una funivia per la vetta del Cervati

Una funivia per raggiungere la vetta del Monte Cervati, il più alto rilievo montuoso del territorio. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito.

L’idea: una funivia sul Monte Cervati

Obbiettivo dell’Ente è migliorare l’accesso ad un grande attrattore turistico preservandone le bellezze naturalistiche. Al contempo, però, è opportuno migliorare l’offerta turistica di Sanza, consentendo ai visitatori di apprezzare l’intero territorio offrendo una vista panoramica d’insieme su tutte le bellezze naturalistiche. L’impianto potrebbe essere la soluzione ideale.

Il progetto

La funivia collegherà la località Verlingieri con la vetta del Monte Cervati. A tale scopo è stato dato mandato agli uffici di provvedere a porre in essere tutti i necessari atti tecnici e amministrativi per la redazione del progetto.

Le richieste di finanziamento della progettazione verrano avanzate all’ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti). L’Agenzia è deputata alla pianificazione, monitoraggio, integrazione del trasporto pubblico locale. Analizza la domanda, gestisce le banche dati del sistema, progetta interventi.

In particolare si punta all’intervento: “Studi, Indagini e Implementazioni Banche Dati per supporto alla Regione nell’aggiornamento dei Piani di Mobilità Regionale, con particolare riferimento ai Piani di Esodo per Rischio Vulcanico e nella mappatura territoriale delle Azioni Intersettoriali attivate nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria”.