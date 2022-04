Strada per il Monte Cervati: al via i lavori a Sanza

SANZA. Al via oggi il cantiere per la messa in sicurezza della strada per il Monte Cervati. Alla presenza del sindaco Vittorio Esposito e dell’amministrazione comunale, questa mattina, mercoledì 27 aprile 2022, la RTI Costruzioni Generali Sant’Angelo e Laganaro srl hanno avviato il cantiere del progetto di realizzazione e messa in sicurezza di 15 km circa di viabilità che conduce in vetta al Cervati. Un momento atteso da anni dai cittadini di Sanza.

«Un momento di grande rilevanza per l’intera comunità sanzese. – ha sottolineato dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. – E’ un momento storico, soprattutto perché rappresenta il primo e fondamentale passo verso lo sviluppo del settore turistico che, per le caratteristiche e l’ubicazione del comune di Sanza, può rivelarsi strategico per lo sviluppo economico complessivo del territorio e per ridurre l’effetto dello spopolamento, guardando al futuro con fiducia».