Sviluppo turistico del Vallo di Diano, incontro a Montesano

Proseguono gli incontri per l’avvio del progetto Destination Management Organization, per lo sviluppo turistico nel Vallo di Diano.

Ultimo appuntamento a Montesano sulla Marcellana, presso la sede storica di Palazzo Gerbasio. Qui decine di operatori del settore hanno continuato a sviluppare il lancio del Portale Turistico Comprensoriale e alle iniziative connesse allo sviluppo turistico futuro della Destinazione Vallo di Diano.

“Ringraziamo il sindaco Rinaldi e la comunità di Montesano per l’ospitalità, stiamo cercando di creare una catena infinita in grado di attrarre persone sul nostro territorio. In tal senso ci faremo trovare pronti per la grande opportunità rappresentata dall’Alta Velocità, con fermata nel nostro Comprensorio. Dobbiamo creare le infrastrutture turistiche che consentiranno ai visitatori di muoversi agevolmente nei nostri centri storici e verso grandi attrattori turistici. Ed avviare quel cambiamento di mentalità nei cittadini che garantisca una corretta e moderna accoglienza diffusa”.

Francesco Cavallone, presidente Comunità montana