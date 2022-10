Sviluppo turistico del Vallo di Diano, proseguono gli incontri

Proseguono gli appuntamenti finalizzati al confronto per arrivare alla stesura del Piano di Sviluppo Turistico. L’obiettivo è quello di arrivare al lancio del Portale Turistico Comprensoriale e alle iniziative connesse allo sviluppo turistico futuro della Destinazione Vallo di Diano.

Sviluppo turistico Vallo di Diano: le iniziative

La partecipazione del territorio al primo appuntamento, numerosa e qualificata, ha consentito di raccogliere contributi sugli scenari da considerare per lo sviluppo della destinazione turistica del Vallo di Diano. Inoltre ha avviato il processo partecipativo che porterà il territorio valdianese a redigere in maniera condivisa il proprio Piano di Sviluppo Turistico.

Prossimo appuntamento il 20 Ottobre a partire dalle ore 15.30 presso l’antico Palazzo Gerbasio di Montesano sulla Marcellana. In quell’occasione verrà condivisa la proposta avanzata di Piano di Sviluppo Turistico. Inoltre sarà l’occasione per raccogliere le idee progettuali del territorio, coerenti con gli ambiti tematici del Piano, che ne rappresenteranno il contenuto attuativo.

Come partecipare all’incontro

L’attività è parte del progetto di Destination management organization. Esso ha compiti di coordinamento del sistema turistico. Per partecipare all’incontro è necessario procedere alla registrazione gratuita. Sarà possibile farlo tramite il modulo on line. Esso è disponibile sul sito www.montvaldiano.it. In alternativa, si può scrivere auna mail all’indirizzo: turismodmo@montvaldiano.it.