Un Piano di Sviluppo Turistico per il Vallo di Diano: al via ciclo di incontri

Un Piano di Sviluppo Turistico per il Vallo di Diano. Sarà redatto grazie alla partecipazione attiva delle comunità locali e degli attori territoriali protagonisti e portatori di interesse.

Piano di Sviluppo turistico Vallo di Diano: al via gli incontri

Se ne parlerà il prossimo 29 settembre a partire dalle ore 15.00 presso la Certosa di San Lorenzo di Padula, dove è in programma il dei quattro appuntamenti in programma previsti tra Settembre e Dicembre 2022. Le attività concorreranno tutte alla stesura del piano, al lancio del Portale Turistico Comprensoriale e alle iniziative connesse allo futuro della Destinazione Vallo di Diano.

Al primo appuntamento sono stati chiamati a partecipare circa 400 portatori di interesse tra enti locali, operatori turistici, cooperative, associazioni di promozione locale, imprese operanti nel settore turistico. Sarà un’occasione di confronto costruttivo sugli esiti dell’attività di studio e ricerca preliminare.

Al centro della discussione, in particolare, la definizione dei punti di forza e di debolezza del territorio. E ancora il potenziale sviluppo turistico per il Vallo di Diano, le migliorie alla rete di collaborazione tra attori e la promozione di una strategia di sviluppo del territorio condivisa e partecipata.

Come partecipare

Per partecipare all’incontro per elaborare il Piano di Sviluppo Turistico del Vallo di Diano. è necessario registrarsi. Si può fare tramite il modulo on line disponibile sul sito www.montvaldiano.it o, in alternativa, scrivere a turismodmo@montvaldiano.it.