Cilento e Diano, ecco gli eventi in programma per il weekend

La bella stagione è terminata, ma in Cilento continuano gli eventi che stanno riscuotendo tantissimo successo. L’autunno e i Borghi profumano di castagne.

Vediamo gli appuntamenti in programma questo weekend e per chi avesse voglia, può anche organizzare una bella serata al cinema, vi proponiamo la programmazione completa.

Sicignano degli Alburni, 50esima sagra della castagna in programma il 22 e 23 ottobre

Nel corso delle serate sarà possibile immergersi tra atmosfere uniche tra musica, cultura, buon cibo e tanti spettacoli. Si potranno degustare prodotti a base di castagne e tutti i prodotti tipici locali presso gli stand gastronomici allestiti per l’occasione.

Felitto, Sapori d’autunno il 22 e 23 ottobre

L’evento ha lo scopo di valorizzare il centro storico e favorire il flusso turistico anche fuori dal periodo estivo. Un vero e proprio percorso enogastronmico accompagnato dalla scoperta di sapori della tradizione felittese con una edizione speciale del fusillo.

Sarà possibile degustare tantissimi prodotti sia a pranzo che a cena dalle 12:00 alle 19:00.

La programmazione nei cinema del Cilento e Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli Via Taverne

Fino al 25 ottobre

Spettacoli alle ore 19:00 e alle 21:00

«Quasi orfano» con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Nunzia Schiano, Antonio Gerardi

È grazie a Costanza se Valentino è riuscito a emergere e a farsi dei contatti nel jet set milanese. Il giovane ha talento, ma ancor di più affascina la sua drammatica storia, quella del ragazzo rimasto senza una famiglia sin dall’infanzia.

In verità, Valentino che di cognome fa Tarocco, ha cambiato cognome e ha pian piano rotto ogni legame con i suoi familiari, per poi affermare di essere orfano.

La sua famiglia, che vive in Puglia, è molto numerosa ed è proprietaria di un agriturismo, noto non per essere uno dei migliori, ma per avere la votazione più bassa su TripAdvisor.

Cinema Adriano Sala Consilina, Via Roma

Fino al 27 ottobre

Spettacoli ore 18:30 e 21:00

«Black Adam» di DC Comics con Dwayne Johnson, Pierce Brosnan

Nell’Antico Egitto un uomo viene ridotto in schiavitù e ucciso dai capi del popolo. Grazie al potere del mago Shazam viene riportato in vita e acquisisce dei poteri divini.

Il suo immenso potere non corrisponde, però, ad un cuore puro.

Dovrà confrontarsi con i supereroi della nostra contemporaneità per comprendere che solo nobili intenzioni, una notevole capacità di sacrificio, associate a un grande potere, formano un vero eroe.

Sabato e Mercoledì prezzo ridotto