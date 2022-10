«Sapori d’autunno tra suoni, arte e castagne», appuntamento a San Giovanni a Piro

Autunno…tempo di castagne e profumo di caldarroste per le vie della Città. È in programma per sabato 29 ottobre a partire dalle ore 19:00 «Sapori d’autunno tra suoni, arte e castagne» a San Giovanni a Piro.

Appuntamento il 29 ottobre a San Giovanni a Piro con sapori d’autunno, il programma

L’appuntamento è in programma in Piazza Teodoro Gaza a San Giovanni a Piro a cura dell’Associazione «Ad Arte» con il patrocinio del Comune di San Giovanni a Piro, amministrato dal sindaco Ferdinando Palazzo.

La serata si svolgerà nella splendida cornice del centro storico con momenti di convivialità per adulti e per i piccini. È in programma, infatti, uno spazio pensato appositamente per i bambini «L’ARTunno dei bambini», U’ Massaro e tanta musica e divertimento per tutti.

Cibo e divertimento per una serata alla riscoperta dei sapori autunnali

Nel corso della manifestazione, sarà possibile gustare non solo le castagne, protagonista della serata, ma anche fusilli al pomodoro e fughi, caldarroste, dolci, bibite e vino.

Un modo per la riscoperta dei sapori autunnali e delle tradizioni musicali; saranno allestiti stand con prodotti tipici, ma non solo buon cibo, anche artigianato, tradizioni e tanto altro.

L’importanza delle Associazioni e delle Pro Loco sul territorio

Un momento decisamente bello quello con sapori d’autunno a San Giovanni a Piro, che ritorna dopo due anni in cui, causa pandemia, tutte le manifestazioni hanno dovuto cedere alle limitazioni. Sarà, sicuramente, un modo per elogiare l’enogastronomia locale, ma non solo. In quest’ambito si inserisce il grande lavoro che svolgono le Associazioni e la Pro Loco sul territorio.

Le stesse hanno il compito di promuovere e valorizzare il territorio, attraverso iniziative e manifestazioni che ne esaltano le bellezze in tutte le sfumature; non solo cibo, ma anche bellezze paesaggistiche, storiche e culturali.

Nello specifico, si viaggia soprattutto in un’ottica di destagionalizzazione. Sono sempre più Comuni, infatti, che puntano ad eventi non solo nella stagione estiva, dove il flusso dei turisti è maggiore, ma nel corso di tutto l’anno, contrastando, così, anche il fenomeno dello spopolamento di cui sono vittime soprattutto i piccoli centri.

Grande importanza è anche la sinergia tra Associazioni e Enti che collaborano al fine di fornire ai cittadini sempre più servizi e regalando momenti di svago e divertimento.