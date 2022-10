Bel tempo e temperature sopra la media: il meteo del weekend

Rinforzo dell’anticiclone, l’ottobrata sulla nostra regione persiste. Si conferma anche per questo weekend la stabilità del meteo, con giornate soleggiate, anche se con qualche nube passeggera nelle aree costiere. Le temperature resteranno miti, intorno ai 23 gradi, venti deboli e mare quasi calmo.

L’anticiclone garantisce bel tempo: le previsioni

Nel dettaglio, per la giornata di venerdì 21 ottobre, previsto il transito di nubi alte e stratificate che potrebbero interessare soprattutto le aree collinari e montane. Temperature ben oltre le medie del periodo. Sabato 22 ottobre giornata soleggiata e temperature stabili. Una condizione che permarrà anche nella giornata di domenica 23 ottobre e lunedì 24 novembre.

Il calendario lunare

In questo weekend luna nel segno della Vergine. È il periodo ideale per iniziare una dieta e depurarsi in modo efficace, eseguire operazioni o trattamenti medici, curare la pelle ed eseguire trattamenti cosmetici e tagliare i capelli che manterranno più a lungo forma e bellezza. Dalla prossima settimana, invece, sarà l’occasione per una visita dal dentista.

Per chi ama orto e giardinaggio, questo non è il periodo indicato per raccogliere frutta o preparare conserve, mentre è un buon periodo per la semina e in generale per eseguire lavori nei campi. Dalla prossima settimana, se avete un problema ai denti, è il momento giusto per una visita dal dentista!