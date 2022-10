Palestra Olimpia: partiti i lavori a Capaccio Scalo. Presto la riapertura

Hanno preso il via questa mattina, giovedì 20 ottobre, i lavori di adeguamento e manutenzione della palestra comunale Olimpia di Capaccio Scalo. Le opere programmate dall’amministrazione comunale prevedono una serie di azioni necessarie per la riapertura della struttura. Questa, nel corso dell’emergenza sanitaria, è stata adibita a centro vaccinale.

Le opere che interesseranno la Palestra Olimpia

Numerosi gli interventi previsti. Si inizierà dalla tinteggiatura delle pareti interne ed esterne della palestra, nonché delle pareti e dei soffitti dei bagni per gli spettatori. Poi della sala medica, degli spogliatoi e dell’annesso corridoio.

I lavori riguarderanno anche il ripristino delle vetrate danneggiate, il ripristino della guaina impermeabile sui solai di copertura del blocco spogliatoi e del blocco bagni spettatori. Inoltre la ditta garantirà la sostituzione dei pannelli di copertura del corridoio di collegamento della palestra con il blocco bagni spettatori. Infine disposta la riparazione di tutti i serramenti interni con sostituzione delle ferramenta.

La dichiarazione del sindaco Alfieri

«Abbiamo dato il via stamattina ai lavori di adeguamento e manutenzione della palestra Olimpia, a Capaccio Scalo, in modo che presto possa essere di nuovo a disposizione di chi vorrà praticare attività sportiva. – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Dopo l’utilizzo della struttura come centro vaccinale, era necessario eseguire una serie di interventi per permetterne la riapertura e renderla più accogliente e funzionale. La pratica dello sport è fondamentale per il benessere psicofisico dei nostri ragazzi oltre a essere un importante strumento di socializzazione».