Capaccio Paestum: medici di base pronti per le vaccinazioni

CAPACCIO PAESTUM. Via libera alle vaccinazione da parte dei medici di base del comprensorio di Capaccio Paestum. Oltre ai medici di famiglia della Città dei Templli, faranno parte dell’aggregazione funzionale territoriale anche i medici di Giungano, Trentinara e Monteforte Cilento, in tutto diciotto camici bianchi che hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale e che a partire da aprile dovrebbero inizare a somministrare vaccini contro il Covid19.

Vaccini: in campo i medici di base

“Le vaccinazioni avverranno nel centro vaccinale allestito nella palestra comunale”, spiega Enzo Sica, medico di base.

La partecipazione dei medici di base, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini, consentirebbe di accelerare molto i tempi della somministrazione. “Se andrà tutto bene e se arriveranno i vaccini, inizieremo subito dopo Pasqua – prosegue Sica – la nostra proposta è che ognuno di noi vaccini i suoi pazienti, ferme restando le liste di prenotazione, perché ogni medico conosce la situazione di salute dei suoi pazienti, soprattutto quelli fragili”.

I medici di base utilizzeranno il siero di Moderna. La Regione Campania ha previsto di impiegarli anche per le vaccinazioni anti Covid a domicilio per pazienti fragili e non deambulanti.