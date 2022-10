A Capaccio Paestum si vola con gli aquiloni, ecco l’iniziativa della Pro Loco

«A Capaccio Paestum si vola con gli aquiloni». Questa l’iniziativa in programma per sabato 22 dalle ore 14:00 al tramonto e domenica 23 ottobre dalle ore 10:00 e fino al tramonto.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco, in sinergia con l’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Franco Alfieri e l’associazione ESSE.VI.EVENTI, si terrà presso il Lungomare di Capaccio Paestum.

Vola con gli aquiloni a Capaccio Paestum, ecco il programma completo

Si parte il 22 ottobre

volo libero degli aquiloni

volo di aquiloni giganti 3D

esibizioni di aquiloni acrobatici

coinvolgimento dei bambini partecipanti

Per la giornata di domenica, 23 ottobre

presentazione degli artisti

mercatino degli aquiloni

lezioni di volo

volo libero degli aquiloni

volo di aquiloni acrobatici

bar e area ristoro convenzionata

L’impegno della Pro Loco di Capaccio Paestum sul territorio comunale

Nel corso delle due giornata, saranno messi in campo spettacoli a tema, laboratori creativi per i piccini che avranno voglia di far volare liberi e leggeri i loro coloratissimi aquiloni nel cielo del Cilento.

La Pro Loco di Capaccio Paestum, è sempre più attiva sul territorio organizzando eventi e manifestazioni che puntano, sempre di più, a valorizzare il territorio non solo durante la stagione estiva, quando in Cttà giungno turisti da ogni parte del mondo, ma anche durante la stagione autunnale e invernale viaggiando nell’ottica della destagionalizzazione.

Notizia di qualche giorno fa, infatti, la Pro Loco ha annunciato di aver ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il riconoscimento di Ente a tutti gli effetti. Questo a dimostrazione dell’impegno che, costantemente, mettono in campo i soci della Pro Loco.

L’iniziativa degli aquiloni si preannuncia già un successo di pubblico tra i più piccini, ma anche per i più grandi.

Per gli adulti, infatti, rappresenta un ritorno all’infanzia, al gioco, alla spensieratezza e al desiderio di viaggiare, trasportati liberi nel vento, in luoghi sempre nuovi.