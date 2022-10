La Proloco di Capaccio Paestum nel Registro del Terzo Settore

Buone notizie per la Proloco di Capaccio Paestum. L’associazione di promozione del territorio ha ricevuto comunicazione dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pro Loco di Capaccio Paestum: il commento

«Un doveroso ringraziamento va a tutti i soci che con il loro lavoro e collaborazione hanno contribuito a conseguire tale traguardo. Un ringraziamento particolare va al Sindaco Francesco Alfieri e a tutta l’amministrazione comunale che ha sempre condiviso le nostre iniziative.

La Proloco di Capaccio Paestum nel luglio scorso aveva rinnovato il suo direttivo. Giuseppe Caputo è il presidente; Giuseppe Ianneco il vice-presidente.

Cos’è il Registro del Terzo Settore

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore.

Con la sua istituzione, infatti, si supera l’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Possono iscriversi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.