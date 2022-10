Un libro sulla storia di Sanza ad ogni famiglia del paese

Un libro sulla storia di Sanza, da leggere, studiare e conservare gelosamente. Questo l’auspicio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito. Il testo in questione si intitola “Sanza, linee di una storia dalle origini alla seconda metà del novecento”. A commissionarlo allo storico locale prof. Felice Fusco è stato il comune. L’opera edita da Zaccaria conta 500 pagine che ripercorrono la storia locale del borgo.

Un lavoro prezioso che l’amministrazione comunale ha inteso donare alla comunità, per non smarrire le origini. Il testo ricco di note, frutto di una ricerca storia approfondita, è un viaggio nel tempo dalla Preistoria ripercorrendo i segni lasciati dagli antenati della comunità locale con i suoi personaggi illustri e le vicende che hanno segnato la storia d’Italia, da Pisacane a Tommaso Ciorciari, fino alla metà degli anni ’70 del secolo scorso.

Un lavoro prezioso che restituisce alla comunità il suo patrimonio di tradizioni di fatti e circostanze che hanno portato alla Sanza di oggi. Il libro sulla storia del paese sarà presentato alla comunità nel corso di un convegno pubblico e quindi si procederà a donarne copia per ogni famiglia.

“Il nostro percorso di valorizzazione del Borgo di Sanza passa dall’esigenza di riportare al presente il prezioso ed articolato passato di una comunità laboriosa, impegnata socialmente e politicamente. Un viaggio nel tempo che restituisce dignità e valore a contadini, pastori, artigiani, professionisti. Soldati e patrioti. Mamme, donne, lavoratrici e braccianti. Giovani, sognatori, emigranti ed amministratori. Eroi e gente comune che insieme, in un abbraccio corale hanno costruito, giorno per giorno, nei secoli, Sanza Borgo dell’accoglienza. Un grazie sincero con stima ed ammirazione allo storico prof. Felice Fusco che ha saputo trasformare quel desiderio manifestato dall’amministrazione comunale di riconnettere il passato al presente, in pagine di storia locale che saranno da oggi in avanti lo scrigno prezioso che i nostri concittadini sapranno custodire gelosamente”